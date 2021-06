Parla l'allenatore boemo: "Italiano è il mio erede, ha dichiarato che sono il suo idolo e mi piace molto il suo calcio. Spero che Sarri e Mourinho facciano bene nelle due squadre di Roma, in questa città si attende da tanti anni un successo che non arriva. Insigne? Vidi subito che aveva grandi mezzi, ora spero che resti a Napoli". Sulla Nazionale, aggiunge: "Per me è la favorita numero uno dall'inizio, Mancini fa giocare bene la sua squadra"

In attesa di iniziare la sua quarta avventura sulla panchina del Foggia, Zdenek Zeman si è concesso due giorni a Napoli per partecipare a un evento allo "Scugnizzo Liberato" nel centro storico di Napoli. L'allenatore boemo ha parlato dei suoi colleghi impegnati nel prossimo campionato di Serie A, a partire da colui che ha individuato come suo erede: quel Vincenzo Italiano corteggiato dalla Fiorentina dopo il rinnovo con lo Spezia. "Quando io allenavo il Licata mi seguiva, essendo di Ribera – ha raccontato Zeman -. Ha detto che io sono il suo idolo, mi piace perché gioca con molta pressione, con tanto fisico e tecnicamente ha dimostrato che in questo campionato ci può stare". Il boemo, che ha allenato le due squadre di Roma, ora osserva con attenzione l'arrivo di Sarri e Mourinho: "Mi auguro che vadano tutti e due bene. Entrambi non possono vincere, ma fare bene in una piazza come Roma è importante per la gente che da tanti anni aspetta un successo che non arriva". A Napoli, invece, inizia l'era Spalletti: "Dovrà dimostrare di essere l'uomo giusto - dice Zeman -. È un bravo allenatore, però ha avuto dei problemi con alcuni giocatori per motivi caratteriali".