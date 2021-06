5/18

FRANCESCO BAIANO

Partiamo proprio dal tridente di quel 4-3-3, per il quale oggi si troverebbe di sicuro un acronimo. Ciccio Baiano gioca a Foggia per due stagioni, quella della promozione in A (in cui è capocannoniere della Serie B con 22 gol) e quella successiva in cui ne segna 16, passando poi alla Fiorentina, dove farà coppia in attacco con Batistita. Per lui anche due presenze in Nazionale, nel 1991, chiamato da Sacchi per due gare di qualificazione all’Europeo: la seconda, contro Cipro, giocata proprio a Foggia