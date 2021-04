Lo svedese aveva postato una foto con la scritta "Antivirus", scatenando il web. In realtà è il nome del personaggio che interpreterà nel nuovo film sugli irriducibili Galli, Asterix e Obelix: The Middle Empire, in uscita nel 2022

Un post sui social di Zlatan Ibrahimovic ha subito acceso la curiosità: una foto con la scritta "Antivirus". Una cosa però che ha poco a che vedere con la pandemia, perché è il nome del personaggio che lo svedese interpreterà in Asterix e Obelix: The Middle Empire, l'ultimo capitolo nella saga degli irriducibili Galli la cui uscita è prevista per il prossimo anno e sarà girato in Francia. Ibrahimovic reciterà accanto a tanti attori importanti. Guillaume Canet (anche regista del film) e Gilles Lellouche interpreteranno i due protagonisti, Marion Cotillard sarà Cleopatra mentre Vincent Cassel vestirà i panni di Giulio Cesare.