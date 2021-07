Agnelli: "Facciamo il nostro in bocca al lupo per la Nazionale italiana"

Agnelli: "Il nostro auspicio è che dal 2022-23 si possa tornare a ragionare come nel 2018-19, prima della pandemia. Ce lo auguriamo come società e come cittadini. Facciamo il nostro in bocca al lupo per la Nazionale italiana".