Il nuovo Amministratore Delegato dell'Area Football bianconera in conferenza: "Mi piacciono le sfide e sono juventino da una vita. Una squadra che vince è automaticamente bella"

È il volto nuovo della Juve, Maurizio Arrivabene . L’ex team principal della Ferrari, ora Amministratore Delegato dell’Area Football bianconera si presenta in conferenza stampa iniziando proprio dal suo nuovo ruolo: "Credo sia un incarico che sotto certi aspetti è molto sfidante. A me piacciono le sfide, mi piace la Juventus perché sono juventino da una vita ed è un mix che tutti si augurano nel corso della propria carriera, altrimenti sarebbe tutto troppo facile".

"Una squadra che vince diventa bella in automatico"

Ad Arrivabene, sempre nel corso della conferenza stampa di presentazione, è stato poi chiesto se una squadra per essere vincente deve anche essere bella proprio come una macchina. “Se una squadra è vincente, diventa bella automaticamente. È lo stesso esempio che ho usato per Ferrari: se vinci sei bello, se perdi puoi essere anche bellissimo ma alla fine lo sarai molto meno", la risposta dell’Amministratore Delegato dell’Area Football.