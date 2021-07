5/9 Foto LaPresse e IPA/Fotogramma

2016: EZEQUIEL PONCE (Roma) - Nato a Rosario, come Leo Messi. Attaccante o ala offensiva: segna e decide il titolo per i giallorossi, ma senza mai esordire in prima squadra. Qualche prestito e la cessione nel 2019 per 3 milioni in Russia: nello Spartak Mosca 21 gol in 62 partite nelle ultime due stagioni.