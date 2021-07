Kessié alle Olimpiadi: salta preparazione Milan

Franck Kessié parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo con la nazionale Under 23 della Costa d’Avorio. Il centrocampista del Milan, infatti, è stato ufficialmente convocato come fuoriquota per il torneo Olimpico che, per quanto riguarda il calcio, inizierà il prossimo 22 luglio. Una notizia che "complica" i piani rossoneri, visto che Kessié – che a gennaio 2022 parteciperà anche alla Coppa d’Africa – salterà di fatto tutta la preparazione pre-stagione. Il Milan, infatti, si radunerà l’8 luglio, con Kessié che nella migliore delle ipotesi potrà aggregarsi al club dopo il 28 luglio, quando terminerà la fase a gironi (la Costa d’Avorio è nel raggruppamento con Arabia Saudita, Brasile e Germania). La finale delle Olimpiadi è in programma il 7 agosto (ore 3.30 del mattino in Italia).