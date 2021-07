Venezia premia Marotta con il Leone d'oro

L'ad dell'Inter Giuseppe Marotta ha ricevuto a Venezia il Leone d'Oro per meriti professionali. Il riconoscimento, simbolo storico della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, gli è stato conferito nella sede della Regione Veneto, alla presenza del presidente onorario sen. Mario Baccini e del presidente del Comitato dell'Ordine del Leone d'Oro Sileno Candelaresi.

"Un orgoglio e uno stimolo"

"Venezia è per me una città che significa molto. Qui ho vissuto emozioni davvero forti, con la storica promozione in Serie A nella stagione 1997/1998 - ha detto Marotta -. Ricevere questo premio è per me un grande orgoglio e penso che vada a riconoscere il mio impegno nel calcio al di là della gestione sportiva. Il mio compito - ha sottolineato - non è solo quello di gestire i campioni, ma c'è sempre nel mio operato una missione educativa e sociale. Sempre più ragazzi e ragazze si avvicinano al calcio, che diventa un'occasione formativa importante: si tratta di un vero e proprio fenomeno sociale e questo riconoscimento è per me uno stimolo per il futuro, per lavorare per regalare emozioni a sempre piu' persone".