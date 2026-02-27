Calendario Serie A, le partite e gli orari della 27^ giornataguida tv
Da venerdì 27 febbraio a lunedì 2 marzo, su Sky e in streaming su NOW, la ventisettesima giornata di Serie A con 3 gare in co-esclusiva: Inter-Genoa, Torino-Lazio e Udinese-Fiorentina. Pre e postpartita per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, skysport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match
Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 27 febbraio a lunedì 2 marzo appuntamento con la 27^ giornata della stagione. Sabato alle 20.45 appuntamento con Inter-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica alle 18.00 è il momento di Torino-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . La giornata si conclude lunedì 2 marzo con Udinese-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.
Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Venerdì sera si parte alle 22.45 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano in compagnia di Massimo Marianella e Alessandro Costacurta. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Walter Zenga.
Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Michele Padovano e Paolo Assogna ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Angelo Carotenuto e Fernando Orsi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Federico Zancan, Dario Massara e Marco Nosotti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Florenzi e Marco Bucciantini. Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Giancarlo Marocchi e Riccardo Montolivo.
Serie A, programmazione della 27^ giornata su Sky e NOW
Venerdì 27 febbraio
- Dalle 22.45: Friday Night – con Fabio Tavelli, Rachele Sanguliano, Massimo Marianella e Alessandro Costacurta
Sabato 28 febbraio
- Dalle 14: La Casa dello Sport – Day – con Mario Giunta, Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile
- Alle 20.45: INTER-GENOA, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Maurizio Compagnini, commento Luca Marchegiani. Inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi
- Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night – con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Walter Zenga
Domenica 1 marzo
- Dalle 12: La Casa dello Sport – Day – con Sara Benci, Michele Padovano e Paolo Assogna
- Dalle 15.30: Sky Sunday Football – con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Angelo Carotenuto e Fernando Orsi
- Alle 18: TORINO-LAZIO, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Davide Polizzi, commento Lorenzo Minotti. Inviati Paolo Aghemo e Matteo Petrucci
- Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club – con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Florenzi e Marco Bucciantini
- Dalle 20.45: Campo Aperto Serie A – con Leo Di Bello, Federico Zancan, Dario Massara e Marco Nosotti
Lunedì 2 marzo
- Dalle 20 e dalle 22.45: L’Originale – con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Giancarlo Marocchi e Riccardo Montolivo
- Alle 20.45: UDINESE-FIORENTINA, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Daniele Barone, commento Massimo Gobbi. Inviati Marina Presello e Vanessa Leonardi