Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Inter: Marotta, Barella e Dimarco in visita ai feriti di Crans-Montana

al niguarda
Foto inter.it

Una delegazione dell'Inter, composta da Marotta, Dimarco, Barella, Toldo, Bergomi e Volpi (responsabile dell'area medica) ha visita ai feriti dell'incendio di Crans-Montana ricoverati all'Ospedale Niguarda di Milano

NEL FRATTEMPO CALHANOGLU E' PRONTO PER IL RIENTRO

Un pezzo di Inter in visita all’ospedale Niguarda ai feriti dell’incendio di Crans-Montana. Il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, Federico Dimarco, Nicolò Barella, le leggende Francesco Toldo e Giuseppe Bergomi e il responsabile dell’area medica Piero Volpi hanno visitato il Centro Grandi Ustioni dell’ospedale milanese, portando ai ragazzi in cura un messaggio di sostegno da parte della squadra e al personale sanitario un ringraziamento per il lavoro svolto quotidianamente.

Il comunicato del club

"La delegazione nerazzurra ha incontrato i ragazzi in cura nel reparto, portando loro un messaggio di vicinanza, sostegno e incoraggiamento da parte di tutto il Club. Un momento semplice ma profondamente significativo, vissuto nel pieno rispetto della delicatezza della situazione, per testimoniare la partecipazione dell’Inter e della sua famiglia a un percorso di recupero complesso e impegnativo. L’occasione è stata anche un’opportunità per salutare e ringraziare il personale sanitario del Centro Grandi Ustioni e della Terapia Intensiva - medici, infermieri e operatori che ogni giorno lavorano con competenza, dedizione e straordinaria umanità al servizio dei pazienti. FC Internazionale Milano esprime ancora una volta la propria vicinanza alle persone coinvolte e alle loro famiglie, augurando a tutti una pronta e completa guarigione".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Calendario 27^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 27 febbraio a lunedì 2 marzo, su Sky e in streaming su NOW, la...

Nuovo stadio Roma, Campidoglio approva la delibera

Serie A

Approvata dalla Giunta di Roma Capitale la delibera per il nuovo impianto, che avrà una capienza...

Presentazione 27^ giornata Serie A

guida tv

La 27^ giornata di Serie A si apre venerdì 27 febbraio e si chiude lunedì 2 marzo. Sabato, alle...

Napoli, Lukaku e Anguissa brillano in amichevole

Serie A

Antonio Conte può tornare a sorridere: nell'amichevole congiunta tra Napoli e Giugliano di oggi,...

Sozza per Roma-Juve: gli arbitri della 27^ di A

arbitri serie a

Simone Sozza è stato designato per dirigere Roma-Juventus. Inter-Genoa a Fabbri, Colombo per...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE