La partita tra Parma e Cagliari della 27^ giornata di Serie A si gioca venerdì 27 febbraio alle 20.45

La partita Parma-Cagliari valida per la 27^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 27 febbraio alle ore 20.45

I numeri di Parma e Cagliari

Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime otto sfide contro il Parma in Serie A (6V, 2N); l'ultimo successo degli emiliani contro i sardi nel massimo campionato risale al 22 settembre 2018 (2-0 al Tardini con gol di Inglese e Gervinho). Il Cagliari ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro il Parma in Serie A, segnando in ciascuna almeno due gol (11 nel periodo, 2.8 reti di media). Il Cagliari ha evitato la sconfitta nelle ultime tre trasferte contro il Parma in Serie A (2V, 1N) e potrebbe rimanere imbattuto in quattro gare fuori casa di fila contro i ducali per la prima volta nel massimo campionato. Il Parma ha vinto tre match consecutivi in Serie A per la prima volta da marzo 2014 con Roberto Donadoni in panchina; l'ultima volta che i ducali hanno ottenuto quattro successi di fila nel massimo campionato risale a qualche mese prima, ovvero al gennaio 2014. Dopo il 2-1 contro l'Hellas Verona al Tardini, il Parma potrebbe vincere due gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio 2020 con D'Aversa alla guida. Il Parma ha registrato nove clean sheet in questo campionato e nelle precedenti 17 stagioni di Serie A solo una volta aveva mantenuto più volte la porta inviolata dopo 26 partite: 10 nel 2013/14 con Donadoni allenatore. Il Cagliari non ha segnato alcuna rete nelle ultime tre partite di campionato e potrebbe restare a secco di gol in quattro gare di fila in Serie A per la prima volta dal luglio 2020.