Inizia l’era Spalletti al Napoli. L’allenatore è arrivato in treno alla stazione di Afragola, accompagnato dal presidente De Laurentiis, e poi entrambi si sono diretti a Castel Volturno (guarda il video in alto). Per il nuovo allenatore del Napoli l'opportunità di visitare il centro sportivo e anche l’occasione per un primo vertice con tutto lo staff al completo: si parlerà di programmazione della nuova stagione e anche di mercato

