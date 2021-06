Il club azzurro ha un pre-accordo per il portiere classe 1989, in scadenza con il Siviglia e titolare della Repubblica Ceca a Euro 2020: nei prossimi giorni il Napoli deciderà se prenderlo o far cadere quest'opzione

Tomas Vaclik è il portiere titolare della Repubblica Ceca a Euro 2020, tra i protagonisti della squadra arrivata a sorpresa ai quarti di finale dopo la vittoria agli ottavi contro l'Olanda. Il classe 1989 è in scadenza di contratto con il Siviglia e il Napoli lo ha opzionato per il futuro. C'è già un pre-accordo tra le parti, nei prossimi giorni il club azzurro dovrà prendere una decisione definitiva. Le opzioni sono sostanzialmente tre. Il Napoli potrebbe decidere di prenderlo e poi tenerlo come vice Meret in caso di partenza di Ospina, oppure di girarlo in prestito qualora il portiere colombiano dovesse restare. O, in alternativa, gli azzurri potrebbero decidere di far cadere quest'opzione e di non prendere Vaclik, che a quel punto sarebbe libero di firmare con un altro club a parametro zero.