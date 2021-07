Mentre sale l'attesa per la presentazione ufficiale l'8 luglio, Josè Mourinho continua sui social a mandare messaggi ai tifosi romanisti. L'ultimo è un video in cui gira per Trigoria con una vespa, con un chiaro riferimento al murales a lui dedicato subito dopo l'ufficialità del suo arrivo a Roma

Cresce l'attesa a Roma per la presentazione ufficiale di Josè Mourinho. Nel frattempo la Mou "mania" impazza, soprattutto sui social. E l'allenatore portoghese è sempre più protagonista. Mentre prosegue la quarantena di 5 giorni all'interno di Trigoria, lo Special One ha postato un video in cui guida una vespa all'interno del centro sportivo giallorosso, ispirandosi al murales che gli era stato dedicato dallo street artist, Harry Greb, a Trastevere subito dopo l'ufficialità come nuovo allenatore della Roma.