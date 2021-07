Pioli: "Dal mercato serve qualità". Il raduno LIVE

È inizata oggi la stagione del Milan con il raduno nel centro sportivo di Milanello. Presenti 19 giocatori della prima squadra non impegnati con le nazionali, compreso l'infortunato Ibrahimovic, più alcuni giocatori della Primavera. Prima dell'allenamento in programma alle 17 la conferenza di Stefano Pioli. "Ci servono giocatori di qualità per continuare a essere competitivi", ha detto l'allenatore parlando di mercato. Segui qui sotto e su Sky Sport 24 tutta la giornata live