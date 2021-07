Quello che si è visto nel documentario 'All or nothing' fa uscire il vero Mourinho? Ha già un'idea tattica per far crescere la Roma?

"Abbiamo un'idea, ma bisogna lavorare ogni giorno per capire come possiamo esprimerci al massimo. Dobbiamo mettere i giocatori nella condizione migliore, non vogliamo che qualcuno giochi in un modo che non gli piace. È l'unico modo per permettere alla squadra di esprimere al massimo il proprio potenziale. In questo momento è difficile definire un modulo di gioco specifico, bisogna sempre avere la capacità di cambiare sotto ogni punto di vista. I giocatori hanno più cultura tattica e piano piano dobbiamo andare in questa direzione. Il documentario? Non l'ho visto, ma noi eravamo naturali. Le camere erano nascoste, nelle prime settimane eravamo un po' preoccupati, ma poi diventa tutto naturale. Ci si dimentica tutto. Ma per favore, non date queste idee a Friedkin".