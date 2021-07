8/16

Ecco la lista completa dei giocatori che non andranno in ritiro con Mourinho: Pedro, Kluivert, Olsen, Nzonzi, Santon, Pastore, Coric e Fazio. Avvertiti con una lettera, non si presenteranno a Trigoria nei prossimi giorni, allenandosi a parte. Sono dunque sul mercato e i rispettivi procuratori si attiveranno per trovare loro altre squadre