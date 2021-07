La certezza è Gian Piero Gasperini, pronto a guidare l'Atalanta per il sesto anno di fila. È lui l’allenatore più longevo della Serie A, campionato che dopo la presentazione ha svelato il cammino dei nerazzurri. La stagione 2021/22 inizia per la Dea in trasferta a Torino contro i granata come accaduto nella scorsa stagione, sebbene si trattasse della seconda giornata (fu rinviata la prima contro la Lazio). Attenzione a Luis Muriel: nelle ultime 10 stagioni nessuno come lui ha partecipato a 12 gol (9 reti, 3 assist) negli esordi stagionali. Non è tutto: i bergamaschi hanno vinto gli ultimi tre debutti segnando più di tutti (11 reti). Attenzione al doppio impegno ravvicinato contro le milanesi: Inter alla 6^ a San Siro, Milan alla 7^ al Gewiss Stadium. In casa anche la sfida alla Lazio (11^) ma non quella alla Juventus (14^), big match che terminano a dicembre contro Napoli (16^) e Roma (18^). La grande novità della prossima Serie A è l’ordine asimmetrico tra andata e ritorno, girone quest’ultimo che ricomincerà a Marassi contro il Genoa. Stabilite tutte le sfide più importanti: Inter (22^) e Lazio (23^), Juventus (25^) e Roma (28^) oltre al Napoli (31^). Alla penultima trasferta a San Siro contro il Milan, ultima giornata in casa contro l'Empoli.