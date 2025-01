L'attaccante bianconero è stato sostituito alla fine del primo tempo di Juventus-Milan per un problema fisico, come ha confermato Thiago Motta: "Ha sentito un fastidio all'adduttore"

E' durata solo 45 minuti la partita contro il Milan per Kenan Yildiz: il turco è infatti rimasto negli spogliatoi all'intervallo, sostituito da Weah, per un problema fisico. Lo ha confermato lo stesso Thiago Motta prima dell'inizio del secondo tempo: "Yildiz ha sentito fastidio all'adduttore". Ora per il turco ci saranno gli esami per capire l'entità del problema.