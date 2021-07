Si riparte nel segno di Massimiliano Allegri, grande ritorno a distanza di due anni. È questa la novità in panchina in casa Juventus per la stagione 2021/22 che, dopo la compilazione del calendario, conosce il suo cammino nella prossima Serie A. S'inizia alla Dacia Arena contro l'Udinese: i bianconeri hanno vinto 9 delle ultime 10 partite inaugurali del campionato, ma l'unica sconfitta arrivò proprio contro i friulani (0-1 a Torino nell'agosto 2015). Non è tutto: la Juventus ha vinto in tutte le ultime quattro occasioni in cui ha iniziato il campionato di Serie A in trasferta, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni nel parziale. Ravvicinati gli impegni contro Napoli (alla 3^ giornata) e Milan (alla 4^) a settembre, big match a stretto giro come accadrà ad ottobre: dalla 7^ alla 9^ giornata, infatti, la Juve affronterà il derby col Toro e la Roma prima della super sfida all'Inter (l'ultima volta in questo turno finì 0-0 nel 2001). Da segnare la 13^ giornata, a novembre all'Olimpico, contro la Lazio dell'ex Sarri prima dell'incrocio nel turno seguente con l'Atalanta. L'ultima d'andata? In casa contro il Cagliari prima della sosta, poi l'ordine asimmetrico tra i gironi riserva un percorso diverso ai bianconeri nel girone di ritorno: Napoli (20^) e Roma (21^), Milan (23^), Atalanta e Torino (25^ e 26^) e Inter (alla 31^). Si chiuderà in casa contro la Lazio prima dell'ultima di campionato sul campo della Fiorentina.