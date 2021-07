Inizia nel peggiore dei modi la stagione 2021-2022 per Arthur. Il centrocampista brasiliano della Juventus, infatti, ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per porre rimedio al problema alla cartilagine tra tibia e perone della gamba destra che da mesi sta condizionando le sue prestazioni. L'infortunio è relativo alla calcificazione della membrana tra tibia e perone, motivo per cui nelle prossime ore Arthur verrà operato. Per il brasiliano è previsto uno stop di almeno due mesi che lo terrà fuori nel corso della preparazione e nei primi match di campionato.