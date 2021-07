Olivier Giroud è arrivato a Milano . Il suo aereo è atterrato intorno alle 18:50 all'aeroporto di Milano Linate. Nella serata di giovedì cenerà in hotel, mentre per domani sono previste le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che legherà Giroud al Milan per i prossimi due anni. L'accordo con il Chelsea è stato trovato sulla base di un trasferimento secco che comprende un indennizzo di un milione , più un altro legato ai bonus: la società rossonera ha cercato sin dai primi giorni di mercato di provare a ingaggiare Giroud a costo zero, ma il rinnovo del francese con il Chelsea ha fatto cambiare i piani al club. L'affare comunque è chiuso: l'avventura di Giroud al Milan inizierà ufficialmente domani.

Da Ballo-Touré a Brahim Diaz: le altre trattative del Milan

Dopo aver chiuso per Giroud, adesso il Milan si concentra sugli altri reparti. A partire dalla difesa, dove Fodé Ballo-Touré (esterno franco-senegalese classe 1997) è stato individuato come obiettivo numero uno per il ruolo di 'vice Theo Hernandez': tra la richiesta del Monaco (4,5 milioni) e l'offerta del Milan (4 milioni) c'è poca distanza. Per questo regna l'ottimismo per la chiusura dell'affare. Per la fascia destra invece il Milan continua a lavorare per ottenere il ritorno di Diogo Dalot: l'obiettivo dei rossoneri è riavere il difensore con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Per la trequarti invece procedono le trattative per Brahim Diaz: il Milan starebbe trattando in queste ore con il Real Madrid sulla nuova formula che prevederebbe il ritorno dello spagnolo in rossonero in prestito biennale. Infine, i dirigenti rossoneri hanno messo gli occhi su un altro talento francese: si tratta di Warren Bondo, centrocampista classe 2003 proprietà del Nancy con cui un accordo per un contratto triennale è stato già trovato. Resta ancora da trovare l'intesa con il club francese.