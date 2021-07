Spezia, sei colpi in chiusura

In attesa di sapere se verrà accettato il ricorso contro il blocco del mercato per quattro sessioni, lo Spezia continua a lavorare per rinforzarsi. In definizione con l'Atalanta quattro colpi: Piccoli, Reca, Colley e Kovalenko. Vicino anche Frattesi, mentre dal Tolosa è in arrivo il terzino Kelvin Amian.