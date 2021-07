Buona la prima per la Roma targata José Mourinho. I giallorossi, a Trigoria, hanno giocato la prima amichevole stagione contro il Montecatini, club che milita in Serie D. Una vittoria rotonda per 10-0 che ha visto il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo. Gol su rigore e fascia di capitano al braccio per il trequartista, schierato da Mourinho nel secondo tempo. Nel test contro il Montecatini hanno segnato anche Mayoral (tripletta), Carles Perez, Mancini, Calafiori, Zalewski e Diawara, oltre all'autogol di Santi.