Novità importante inserita nel nuovo regolamento della Lega Serie A: all'articolo 2, riguardante i colori che le squadre possono utilizzare, si specifica come dalla stagione 2022/23 sarà vietato il verde nelle divise per i giocatori di movimento. Il motivo è evitare che la tonalità sia troppo simile a quella del campo. Ricordate le ultime maglie del campionato che non si potrebbero più indossare?

LE NUOVE MAGLIE DELLA SERIE A 2021/22