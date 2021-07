Un calciatore dello Spezia positivo al Covid

In un comunicato ufficiale, lo Spezia ha comunicato questa mattina la positività al Covid 19 da parte di un membro del proprio gruppo squadra, il cui nome non è ancora filtrato. Adesso tutto il gruppo di Thiago Motta, in ritiro dallo scorso 12 luglio, rispetterà le misure previste dal protocollo nel caso di positività di un tesserato

Il nuovo Spezia di Thiago Motta , in ritiro da tre giorni, è a lavoro per preparare la prossima stagione di Serie A. Questa mattina, però, è stata resa nota la positività al Covid 19 di un calciatore della prima squadra del club. Questo quanto riportato nel comunicato ufficiale del club bianconero: "Lo Spezia Calcio comunica che un calciatore della prima squadra è risultato positivo al Covid 19 . Il tesserato e tutto il gruppo squadra stanno seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario".

Il calendario dello Spezia per la prossima Serie A

leggi anche

Serie A, tutte le giornate del nuovo campionato

Mercoledì nel frattempo è stato pubblicato il calendario della prossima Serie A. Lo Spezia debutterà a Cagliari nel weekend del 22 agosto, per poi affrontare Lazio, Udinese e Venezia nelle successive gare. Questo il commento del nuovo allenatore Thiago Motta: "Il calendario è questo, tutte le squadre vanno affrontate, abbiamo la nostra idea e la porteremo avanti partita dopo partita. Al momento non sono preoccupato, il mio unico pensiero è quello di preparare la squadra per la Coppa Italia e per la prima di campionato".