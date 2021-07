Spezia, altri sette positivi al Covid

La società ligure ha comunicato che altri sette membri del gruppo squadra sono risultati positivi al coronavirus: adesso i casi accertati sono otto in totale. L'attività sportiva è momentaneamente interrotta e lo Spezia è in isolamento fiduciario, come da protocollo

Il Covid-19 irrompe prepotentemente sullo Spezia . Dopo la positività di un giocatore della prima squadra comunicata con una nota sul sito ufficiale del club lo scorso 15 luglio, sono altri sette i casi accertati , che portano dunque a otto il totale dei contagiati (sette calciatori e un membro dello staff). Un inizio difficile per il nuovo allenatore Thiago Motta e per il club, che nelle ultime ore è stato anche sanzionato dalla Fifa con il blocco del mercato per quattro sessioni (da gennaio 2022) a causa di infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento di calciatori minorenni.

Il comunicato del club

A rendere nota la positività di altri sette membri del gruppo squadra dello Spezia è stata la stessa società ligure attraverso questo comunicato apparso sui propri canali ufficiali: "Lo Spezia Calcio comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di sei calciatori e di un membro dello staff. Pertanto, il Club, in contatto costante con l’ASL di Bolzano, informa che in via precauzionale l’attività sportiva è momentaneamente sospesa e tutto il gruppo squadra resterà in isolamento seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario".