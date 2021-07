Ballo-Touré: "Nemmeno ci credevo. Darò il 200%"

"All'inizio non ci credevo nemmeno, per me è qualcosa di straordinario. Quando ho capito che era vero non riuscivo a crederci fino a quando non sono arrivato a Milano. Mi ha fatto davvero piacere, sono molto felice. E' un sogno per me": sono le prime sincere parole di Fodé Ballo-Touré nuovo terzino del Milan acquistato dal Monaco.