Milan, ufficiale l'acquisto di Ballo-Touré

Fodé Ballo-Touré è un nuovo giocatore del Milan . Il terzino sinistro classe 1997, dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di sabato, ha firmato un contratto quadriennale fino al 30 giugno 2025 , come comunicato sui suoi canali ufficiali dalla società rossonera: " AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Fodé Ballo-Touré dall' AS Monaco . Il difensore ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2025 e indosserà la maglia numero 5" .

I numeri di Ballo-Touré

Esterno sinistro dotato di buona gamba e buon piede, Ballo-Touré sarà l'alternativa naturale di Theo Hernandez. Reduce da un'esperienza triennale con il Monaco (club con cui ha realizzato 8 assist in 74 presenze), il classe 1997 è cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain e ha vestito per due anni la maglia del Lille. In nazionale, dopo aver disputato 8 partite con la Francia U21 con cui nel 2019 ha giocato l'Europeo di categoria, Ballo-Touré nel marzo 2021 ha deciso di vestire la maglia del Senegal (paese di cui è originario) con la quale ha già collezionato 4 presenze.