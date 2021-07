Si riparte dai campioni in carica. Sarà, infatti, Inter-Genoa ad aprire le danze della Serie A 2021-22 per il debutto ufficiale di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Match in programma sabato 21 agosto alle 18.30, stesso orario fissato per Verona-Sassuolo: subito sfida da ex per Di Francesco. La Lega Serie A ha, dunque, fissato anticipi e posticipi per le prime due giornate di campionato (le altre si giocheranno la domenica sera). Sabato alle 20.45, invece, toccherà a Sarri affrontare il suo passato. Al Castellani c'è Empoli-Lazio, in contemporanea Torino-Atalanta. Domenica 22 due partite fissate alle 18.30, tra cui la Juve di scena a Udine, mentre il Bologna ospiterà la neopromossa Salernitana. Lunedì alle 18.30 spazio a Cagliari-Spezia, mentre a chiudere il turno inaugurale alle 20.45 sarà Sampdoria-Milan.

Anticipi e posticipi 1^ giornata