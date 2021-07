Dal tetto di Wembley a quello con vista sul Duomo di Firenze . Da campione d'Europa con l' Italia a promesso sposo. A pochi giorni dal trionfo della Nazionale a Euro 2020, spedizione della quale ha fatto parte giocando 3 minuti contro il Galles, Gaetano Castrovilli ha chiesto alla sua compagna Rachele Risaliti di sposarlo. La proposta è arrivata il 16 luglio ma è stata resa nota solo tre giorni dopo dai due futuri sposini, che hanno postato su Instagram foto, video e stories della romantica cena con vista sul Duomo di Firenze. Tutto preparato nei minimi particolari dal centrocampista della Fiorentina : a coronare la proposta, la scritta " Marry Me " realizzata con rose rosse e un solitario. La risposta? L'ha rivelata lo stesso Castrovilli. " She said YES ", con tanto di icona dell'anello di fidanzamento a corredo del foto-racconto della romantica serata.

Da Wembley al "sì" di Rachele: l'estate di Castrovilli

Un luglio 2021 da ricordare per il 24enne di origini pugliesi. Dopo le soddisfazioni sul terreno di gioco, Castrovilli ha condiviso una nuova emozione con Rachele, eletta Miss Italia nel 2016. Dai tetti di Firenze, con vista sulla prossima stagione in viola, con Vincenzo Italiano in panchina. Nella scorsa, la seconda da titolare in Serie A, il centrocampista classe 1997 ha messo insieme 5 reti e 3 assist in 34 presenze. Numeri che gli hanno permesso di subentrare all'infortunato Lorenzo Pellegrini nel listone dei 26 convocati per Euro 2020. E vivere un cammino indimenticabile fino alla notte di Wembley.