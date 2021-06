Allarme per il centrcampo dell'Italia: il Ct Roberto Mancini rischia di perdere Lorenzo Pellegrini . Per il giocatore della Roma problemi muscolari: si tratta di una ricaduta al flessore accusata sul finale dell’allenamento di mercoledì, durante l'esecuzione di alcuni calci di punizione. Pellegrini si è sottoposto a Roma a esami strumentali . Europei a rischio e preallertato Gaetano Castrovilli che si aggregherà al gruppo nelle prossime ore: se confermato lo stop, si tenterà il cambio che sarà possibile entro la mezzanotte di oggi con l’ok dell’UEFA.

La richiesta della FIGC alla UEFA

La FIGC ha già chiesto alla UEFA la possibilità di sostituire Pellegrini che però resterà nel gruppo della Nazionale che questa mattina si trasferirà a Roma. Come detto, In via cautelativa e in attesa di riscontro da UEFA, si aggregherà al gruppo il centrocampista Castrovilli.