Una proposta di matrimonio sul terreno di gioco che per lui rappresenta una seconda casa: è quella fatta da Marcos Llorente , centrocampista dell'Atletico Madrid, alla sua compagna Patricia Noarbe . Il 26enne, protagonista con la Spagna a Euro 2020, ha scelto lo stadio Wanda Metropolitano come sede di una richiesta speciale per la sua dolce metà. Minuti ricchi di emozione e lacrime, raccontati sui social dai protagonisti, e conclusi con il fatidico "sì" .

Un'idea speciale, sostenuta anche da amici e parenti, mimetizzati a bordocampo e comparsi dopo la proposta. Llorente l'ha sviluppata alla perfezione. Prima, con la complicità dello staff dell'Atletico Madrid ha organizzato una finta intervista doppia con Patricia , nota modella di fitness in Spagna, con tanto di immagini di vita privata proiettate anche sul tabellone luminoso del Wanda Metropolitano. Alla fine della chiacchierata Llorente si è poi inginocchiato e ha mostrato alla sua dolce metà l'anello nuziale . "Marcos mi ha detto che il giorno in cui mi avrebbe chiesto di sposarmi sarebbe stato il giorno più felice della mia vita - spiega la Noarbe su Instagram - e ho vissuto qualcosa di così speciale, che devo ancora realizzare, con la persona più incredibile che abbia mai incontrato". Emozioni, sorpresa e gioia per una giornata indimenticabile.

Llorente e il legame speciale con gli stadi: il cane Anfield

vedi anche

Vittoria a Liverpool, Llorente chiama cane Anfield

"Non esiste miglior compagna di vita" dice Llorente di Patricia nel suo video-racconto affidato a Instagram. Un gesto apprezzato da migliaia di follower e colleghi, come il neo giocatore del Psg Hakimi. Non è la prima volta che Llorente, pronipote della leggenda del Real Madrid Francisco Gento, lega la sua vita privata al calcio e in particolare agli stadi. Ad aprile del 2020, in un contesto ben più ironico, aveva rivelato su Instagram il curioso nome dato al suo bulldog: Anfield. Chiaro omaggio allo stadio del Liverpool dove da subentrante un mese prima aveva segnato una doppietta decisiva nella vittoria dell'Atletico in rimonta per 3-2 sui Reds negli ottavi di finale di Champions League.