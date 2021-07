Il sottosegretario allo Sport del governo Draghi ha twittato prima di partire per Tokyo aggiornando sulla richiesta fatta in cabina di regia. "In zona bianca abbiamo chiesto il 75% di capienza per gli impianti all'aperto e il 50% al chiuso"

Prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo Valentina Vezzali ha partecipato a un'importante cabina di regia con il premier Mario Draghi e i ministri del suo governo. Tra i temi legati allo sport quello della capienza degli impianti sportivi alla ripresa dei campionati. Il sottosegretario allo Sport ha spiegato le sue richieste sui social. "Capienza del 75% per gli impianti sportivi all'aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca", ha twittato l'ex olimpionica. Una percentuale che ovviamente tiene conto della campgna vaccinale in Italia e dell'eventuale utilizzo del green pass per gli eventi. "In zona gialla ho chiesto invece di aumentare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all'aperto e 500 al chiuso", ha aggiunto Vezzali. A questo punto resta da capire cosa deciderà di fare Draghi dopo essersi consultato con il ministro della Salute, Speranza, e con il Comitato tecnico scientifico. La richiesta della Vezzali sarà esaudita o la riapertura degli stadi sarà più graduale?