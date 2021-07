Notte di festa per i tifosi della Roma. L'appuntamento a partire dalle 22.30 a Piazza del Popolo, dove i sostenitori giallorossi hanno aspettato la mezzanotte per celebrare l'anniversario della nascita del club, fondato il 22 luglio del 1927. In circa mille erano presenti per le vie del centro della Capitale dopo aver risposto all'appello lanciato dalla Curva Sud. Tra cori, fumogeni e bandiere per mezz'ora si sono radunati nella storica piazza romana, prima di spostarsi in corteo verso via del Corso. La serata è proseguita attraverso due diversi momenti. Una parte del gruppo si è ritrovata a via degli Uffici del Vicario, dove Italo Foschi firmò il primo ordine del giorno della storia del club nato dalla fusione con Alba, Fortitudo e Roman. Il resto dei tifosi si è incontrato invece alla Fontana di Trevi: qui, attraverso due fari, l'iconico simbolo di Roma è stato colorato di giallo e rosso.