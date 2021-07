TRIESTINA-ROMA 0-1

49’ Zalewski

ROMA PRIMO TEMPO: Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Tripi; Bove, Villar; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

ROMA SECONDO TEMPO: Fuzato, Karsdorp, Ibanez, Smalling, Kumbulla; Bove (83' Ciervo), Diawara; Perez, Zalewski, El Shaarawy; Mayoral.

Terza amichevole e terza vittoria per la Roma di José Mourinho. Al Nereo Rocco i giallorossi, dopo Montecatini e Ternana, battono anche la Triestina di Cristian Bucchi. Un test speciale, il primo visibile a stampa e pubblico dopo che l'allenatore portoghese aveva blindato le prime due uscite stagionali della sua squadra. Decisivo per il successo finale un gol a inizio ripresa di Nicola Zalewski, il trequartista 2002 tra i protagonisti di questo inizio ritiro. Mourinho, a Trieste, ha dovuto fare a meno di Rui Patricio, Veretout e Darboe. Assenze cui si è aggiunta quella last minute di Mancini, fermato da una gastroenterite e in panchina con Mou per tutta la partita. Conferme per il 4-2-3-1 visto anche nell'ultimo test. Tra i pali Fuzato, davanti a lui una linea a quattro con Reynolds, Ibanez, Kumbulla e Tripi. A centrocampo Bove e Villar con il ritorno di Zaniolo a destra dal primo minuto. A completare la trequarti dietro l'unica punta Dzeko, Mkhitarian e Pellegrini.