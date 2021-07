I giocatori rossoneri, prima dell'amichevole vinta contro il Modena, sono scesi in campo per la fase di riscaldamento indossando la maglia: "Forza Ivan". Un bel modo per mostrare sostegno e vicinanza all'amministratore delegato Gazidis che, in settimana, ha annunciato di avere un carcinoma alla gola

MILAN-MODENA 5-0: GOL E HIGHLIGHTS DELL'AMICHEVOLE