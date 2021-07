Il Milan sorride: cinque gol al Modena

Dopo il 6-0 alla Pro Sesto, nella seconda amichevole estiva del suo pre-campionato, il Milan segna cinque reti contro il Modena (tutte nel primo tempo) al centro sportivo di Carnago. Una vittoria più che convincente quella contro la formazione di Attilio Tesser, rivoluzionata in questo mercato estivo. Tante le indicazioni positive per Stefano Pioli in vista della stagione che segnerà il ritorno in Champions League dei rossoneri. Nessun tifoso all'interno dell'impianto, ma il club nel riscaldamento ha comunque trovato il modo per far sentire la propria vicinanza a Gazidis. "Forza Ivan", il messaggio apparso sulle maglie per l'AD che a New York ha iniziato le cure per un carcinoma alla gola. Sul campo, dopo alcuni esperimenti tattici provati in settimana, conferme di 4-2-3-1 per l'allenatore ex di giornata. In attesa di Maignan, Tatarusanu tra i pali: davanti a lui Gabbia, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. Bennacer affianca Tonali a centrocampo, mentre a destra Saelemaekers ritrova una maglia dopo aver smaltito l'affaticamento muscolare. A completare la trequarti dietro Leao ci sono Krunic e Brahim Diaz, alla prima con la maglia numero 10 che era di Calhanoglu.