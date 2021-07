Fiorentina, 11 gol in amichevole: Vlahovic ne fa 7

La Fiorentina di Vincenzo Italiano vince 11-0 contro i dilettanti della Polisportiva C4 Foligno . A Moena, nella seconda amichevole stagionale, grande protagonista Dusan Vlahovic , autore di sette reti nella ripresa dopo esser partito dalla panchina. Il primo tempo si era chiuso sul risultato di 3-0 grazie ai gol di Callejon, Duncan e Bonaventura. Completa il tabellino un'autorete arrivata sul momentaneo 9-0 per la formazione viola. L'unica nota stonata un infortunio che ha costretto Callejon ad abbandonare il terreno di gioco pochi minuti dopo l'azione del gol in cui si è scontrato con il palo. Lo spagnolo, dolorante alla caviglia sinistra, è uscito zoppicando e sorretto dallo staff medico: le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma non sembrano preoccupare.

Italiano: "Ho visto meno errori e tanta personalità"

"Oggi abbiamo fatto meno errori nel palleggio e regalato meno palle agli avversari", la soddisfazione di Vincenzo Italiano. "Dobbiamo riempire più l’area di rigore – prosegue - e avere la fame di far rete. Stiamo lavorando come piace a me, aggressivi e sfruttando l'uno contro uno. Sicuramenti arriveranno avversari più duri, ma ho visto meno errori e tanta personalità". L'ex Spezia ha rassicurato anche sulle condizioni di Callejon: "In ritiro la paura più grande sono gli infortuni: per Callejon si tratta solo di una contusione, ma sono felice che si sia lanciato in quell'azione da gol". Contento della prestazione anche Dusan Vlahovic, assoluto mattatore di giornata: "È sempre un grande piacere giocare le partite, vorrei fare i complimenti ai nostri avversari. Penso che oggi non sia importante tanto il risultato quanto il fatto che non ci siano stati infortuni. Dobbiamo continuare a lavorare con dedizione tutti i giorni ed entrare in campionato con un'ottima preparazione alle spalle", le sue parole ai canali ufficiali del club.