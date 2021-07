Genoa, bloccato Ekuban del Trabzonspor

Obiettivo in attacco per il Genoa: si tratta di Caleb Ekuban del Trabzonspor. La punta, 27 anni, ha un accordo con il club e per questo motivo ha rifiutato una proposta dell'Aek Atene. Si lavora per chiudere a circa 2 milioni per il cartellino, ma sarà necessaria prima una cessione per formalizzare il tutto