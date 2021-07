Con alcuni campioni ancora in vacanza, molti giovani ne stanno approfittando per mettersi in mostra con le big e sperare di restare nella rosa definitiva per la stagione 2021/22. Molti di loro, da Satriano a Kerkez per finire a Zalewski, hanno anche trovato la via del gol. Ecco i più talentuosi che si sono messi in mostra finora