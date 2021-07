L'Inter ne fa 8: doppietta per Satriano

Prosegue la preparazione estiva per la squadra di Simone Inzaghi, che attende il rientro dei nazionali. Ad Appiano Gentile, con tanti giovani in campo, i nerazzurri battono 8-0 la formazione di Serie C: doppiette per Darmian, Satriano e Pinamonti. A segno anche Gagliardini e Nunziatini

Saltata per i rischi legati alla pandemia la tournée in Florida, nella quale l’Inter avrebbe dovuto affrontare dal 22 al 29 luglio Arsenal, Everton e Millonarios, la squadra di Simone Inzaghi è tornata in campo ad Appiano Gentile per un allenamento congiunto con la Pergolettese. Dopo la vittoria sul Lugano ai rigori nella prima uscita stagionale e i successi con il Sarnico (16-0) e la Pro Vercelli (4-0), i nerazzurri si sono imposti 8-0 anche sulla formazione di Serie C allenata da Stefano Lucchini. Inizia così a prendere forma la nuova Inter di Inzaghi, che nei prossimi giorni potrà iniziare a lavorare anche con diversi big della sua rosa. Un momento importante per provare i meccanismi di gioco del 3-5-2 con cui l'allenatore arrivato dalla Lazio proseguirà il progetto tecnico avviato da Antonio Conte. L'Inter farà poi il suo esordio in campionato il prossimo 21 agosto alle ore 18.30 contro il Genoa.