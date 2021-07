Il giovane attaccante uruguaiano ha rubato l'occhio nell'amichevole contro il Lugano, segnando anche un gol. Paragonato a Ibrahimovic, presentato in patria come "il nuovo Suarez", tra i suoi idoli c'è Ronaldinho. Capitano nelle giovanili del Nacional, è stato portato in prima squadra da Conte e ora prova a convincere Simone Inzaghi CALCIOMERCATO – TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

Al suo arrivo in Italia era stato presentato dalla stampa uruguaiana come "il nuovo Luis Suarez", ma lui vuole essere semplicemente Martin Satriano. 20 anni festeggiati nello scorso febbraio, è tra i protagonisti di questa prima parte di ritiro estivo 2021 nell'Inter. Nell'amichevole pareggiata per 2-2 (e vinta poi ai rigori) sabato a Lugano, il giovane acquistato a gennaio del 2020 dal Nacional ha rubato l'occhio. E non solo per il gol del pareggio, realizzato girandosi in pochi centimetri nell'area avversaria e coordinandosi rapidamente per superare il portiere avversario. "Un giovane che vuole imparare tanto" lo ha definito a fine partita Simone Inzaghi. E Satriano lo sta facendo da gennaio 2020, quando l'Inter lo ha portato a Milano pagando al Nacional circa 2 milioni e mezzo di euro.

Figlio d'arte, radici in Basilicata leggi anche Inzaghi: "Servono esterni, Dimarco resterà" Partito dalla Primavera nerazzurra allenata da Armando Madonna, Satriano ha risposto positivamente agli stimoli dell'Italia. Un feeling legato anche alle radici: la famiglia Satriano è infatti originaria di Tito, paese in provincia di Potenza. Con il pallone Martin ci è nato e cresciuto. Suo papà Gerardo, detto El Bocha, è stato tra i protagonisti del calcio uruguaiano negli anni '80, quando giocò con la maglia del Club Atletico Bella Vista. Gran fisico ma mobile, valorizzato da un attacco a due, nella scorsa stagione l'attaccante 20enne ha segnato 13 reti in 31 partite con la Primavera dell'Inter, facendo da spalla a Matias Fonseca, connazionale e figlio d’arte, e decidendo anche un derby contro il Milan con una doppietta. Quei gol non sono bastati per garantire lo scudetto di categoria all'Inter, eliminata in semifinale dall'Empoli, ma gli sono stati sufficienti per rubare l'occhio allo staff di Antonio Conte prima e a quello di Simone Inzaghi poi.

Paragoni con Ibra, modello Ronaldinho "Serata indimenticabile". Questo il testo del post scelto da Satriano su Instagram per raccontare la notte di Lugano. Il ragazzino di Montevideo, un metro e 87 per meno di 80 chili, un buon piede sinistro, ricorda da vicino il modo di interpretare la fase offensiva di Lautaro Martinez. Porta sempre nel mirino, grande attitudine a giocare nello stretto, capacità di non dare punti di riferimento. Anche per questo Conte lo aveva portato in panchina con la prima squadra per tre volte a ottobre 2020: derby contro il Milan, Genoa e Parma. Qualcuno in patria lo ha paragonato anche a Zlatan Ibrahimovic ma il suo idolo è un brasiliano: "Ronaldinho - ammetteva candidamente Satriano in un'intervista del 2019 - insieme a Riquelme, ammiro molto la loro tecnica". E la personalità. Che a Satriano non è mai mancata, sin dai tempi della cantera del Nacional dove era capitano e si divertiva segnando anche gol da centrocampo nei tornei giovanili.