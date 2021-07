Brahim Diaz 2.0: un nuovo "Diez" per il Milan

Aspettando il 9 e l’11, ecco il 10. Sono bastati due minuti per il Brahim 2.0, tanto (anzi, poco) ci ha messo il trequartista spagnolo a far vedere la sua voglia di essere decisivo e centrale nel Milan 2021/22, nella prima uscita della sua seconda avventura rossonera. Stefano Pioli lo ha messo alle spalle di Leao e ha deciso di ripartire dalle sue certezze, dal 4-2-3-1 che ha riportato la sua squadra in Champions League, con la novità rappresentata da un Diaz, o meglio, un Diez, tutto nuovo.

Per mettere in pratica le prove e gli esperimenti su cui si è lavorato in queste settimane a Milanello ci sarà tempo, prima servirà che Giroud e Rebic tornino dalle vacanze post Europeo e che Ibrahimovic recuperi dall'intervento al ginocchio sinistro di giugno.

Per il momento le loro maglie le indossano i tifosi fuori dal centro sportivo, in attesa che l'allenatore possa metterli in campo e magari provarli tutti insieme, uno accanto all'altro. Soprattutto loro due, Zlatan e Olivier, i due centravanti che possono dare nuove alternative ai rossoneri. Dal mercato arriveranno altri rinforzi, il ritorno di Dalot dal Manchester United è il prossimo obiettivo su cui stanno lavorando Ricky Massara e Paolo Maldini.

Lui intanto si gode l’affetto e l’entusiasmo dei tifosi e immagina il Milan che verrà. Quello con certezze - Ibra - e novità - Giroud -: il giusto mix, rappresentato perfettamente da Brahim Diaz.