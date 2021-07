Milan, quattro amichevoli internazionali su Sky

Un fitto calendario per arrivare pronti alla stagione del ritorno in Champions League. I rossoneri affronteranno in quattro amichevoli il Nizza (31 luglio), il 4 agosto il Valencia, l'8 agosto il Real Madrid e il 14 agosto il Panathinaikos. Tutte le partite sui canali Sky Sport

Dalla Spagna all'Austria dove il Milan sfiderà il Real Madrid, a Klagenfurt. La partita tra i rossoneri e gli spagnoli di Ancelotti sarà per la #AthletesVersus Cup, a sostegno della onlus Athletes Versus che combatte contro tutte le forme di discriminazione. Da non perdere domenica 8 agosto alle ore 18. 30.

Per l'ultima tappa del tour si torna in Italia, allo stadio Nereo Rocco di Trieste, dove i rossoneri il 14 agosto affronteranno il Panathinaikos. Calcio d’inizio alle ore 20.30. Per il Milan sarà l’ultimo test in vista dell'inizio del campionato di Serie A che vedrà la squadra di Pioli affrontare la Samp lunedì 23 agosto.