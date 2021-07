Incontro in sede Inter con il direttore sportivo del Cagliari Capozucca, con cui si è parlato anche e soprattutto di Nandez, obiettivo dei nerazzurri e prima scelta di Simone Inzaghi visti i tanti ruoli che può ricoprire. Si continua a trattare (e i dirigenti sardi dopo i contatti con l’Inter hanno parlato anche con l’intermediario dell’operazione che riguarda l’uruguaiano). C’è ancora distanza, la trattativa non è affatto nelle fasi finali. Un altro nomi di cui si è probabilmente parlato è quello di Nainggolan, tornato a Milano proprio dal Cagliari per cui si sta cercando una soluzione in vista della prossima annata. Anche in questo caso nessun accordo vicino, per due operazioni che sono comunque slegate.