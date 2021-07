È stato il giorno del nuovo numero 9 rossonero, che si è aggregato al gruppo per la prima volta a Milanello. Sorrisi e lavoro per Giroud che ha partecipato all'allenamento insieme ad altri due reduci degli Europei: Rebic e il portiere Maignan, l'altra new entry francese del Milan. Ecco le immagini

MILAN, QUATTRO AMICHEVOLI INTERNAZIONALI SU SKY