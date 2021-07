Torino, pari in amichevole: 0-0 con l’Al Fateh

Si conclude con il risultato di 0-0 la terza amichevole stagionale del Torino. Nel match che si è disputato a Bressanone, la squadra allenata da Ivan Juric non è riuscita ad avere la meglio sull’Al Fateh, squadra saudita che milita nella Saudi Professional League. Non è stato un Torino brillantissimo quello sceso in campo quest’oggi, anche se nella seconda metà della prima frazione di gioco si è visto qualcosa delle idee di Juric, nonostante i ritmi abbastanza bassi dovuti anche alle gambe pesanti per via delle fatiche della preparazione. Le occasioni migliori capitano, entrambe nel finale del primo tempo, sui piedi di Zaza e soprattutto Mandragora, ma in entrambi i casi l’occasione non si concretizza.