La società granata a un passo dal croato che arriva dalla Juve in prestito con diritto di riscatto: restano da limare solo gli ultimi dettagli, con le firme previste per la giornata di mercoledì

Dalla Torino bianconera a quella granata, stessa città ma maglia diversa quella che con ogni probabilità indosserà Marko Pjaca nella prossima stagione . Dopo l’incontro tra il ds del Torino Vagnati e l’agente del croato avvenuto nei giorni scorsi e le valutazioni che ne sono seguite, la società del presidente Urbano Cairo ha deciso di affondare il colpo per regalare a Juric un rinforzo di livello per la prossima stagione. La trattativa tra la Juventus – a cui Pjaca è legato con un contratto fino al 2023 – e il Torino è ormai arrivata alle battute finali, con la giornata di domani che sarà quella della chiusura definitiva dell’affare e delle firme sui contratti. Pjaca si trasferirà al Torino in prestito con diritto di riscatto.

I numeri di Pjaca

Frenato da tanti gravi infortuni nel corso degli ultimi anni, Marko Pjaca - attaccante classe 1995 - avrà l’occasione di rilanciarsi proprio al Torino sotto la guida di Ivan Juric. Acquistato dalla Juventus nell’estate del 2016 al termine di un lungo duello di mercato con il Milan, Pjaca non è mai riuscito a imporsi in bianconero anche a causa dei gravi infortuni alle ginocchia che lo hanno costretto ai box per lungo tempo. Dopo i prestiti allo Schalke, Fiorentina e Anderlecht, nell'ultima stagione ha giocato sempre in prestito con il Genoa, collezionando in totale 38 presenze tra Serie A e Coppa Italia, arricchite da 3 gol 2 assist.