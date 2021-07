INTER-CROTONE: 6-0

10' Satriano, 22' Dimarco, 27' Calhanoglu, 56' Pinamonti, 58' Sensi, 65' Brozovic

INTER (3-5-2): Handanovic (Cordaz 72'); Skriniar (Sottini 78'), De Vrij (Moretti 72'), Kolarov (Ranocchia 46'); Darmian (Carboni 75'), Nainggolan (Sensi 46'), 77 Brozovic (Agoumé 72'), Calhanoglu (Vidal 59'), Dimarco (Zanotti 75'); Satriano (Lukaku 46'), Pinamonti (Salcedo 72'). A disposizione: Radu, Nunziatini. Allenatore: Simone Inzaghi.

CROTONE (3-4-2-1): Festa (Saro 46'); Nedelcearu, Marrone, Mondonico; Rispoli (Bruzzaniti 46'), Zanellato ( Juwara 57'), Vulic, Molina; Borello (Giannotti 46'), Rojas (Mulattieri 57'); Kargbo. A disposizione: D’Aprile, Tutyskinas, Zak, Ranieri, Yakubiv, Petriccione, Nanni, Mulattieri. Allenatore: Francesco Modesto.

Era l'uomo più atteso e non ha sicuramente deluso le aspettative. Tra i protagonisti principali del netto successo dell’Inter contro il Crotone (6-0), nuova amichevole stagionale per i nerazzurri che si è giocata ad Appiano Gentile (alle 18 il fischio d’inizio), c’è Hakan Calhanoglu. Numero 20 sulle spalle, il turco ex Milan è stato schierato da Inzaghi nel ruolo di mezzala sinistra nel centrocampo a cinque: un vestito tattico che sembra calzare bene sulle caratteristiche di Calhanoglu, autore di due assist – su calcio d’angolo per il colpo di testa di Satriano e con un suggerimento in verticale per il raddoppio di Dimarco –, ottime verticalizzazioni e un bel gol, quello del 3-0 che ha chiuso il primo tempo contro i calabresi, oggi in Serie B. Buone risposte per Inzaghi arrivano anche dal giovane Satriano, schierato in attacco in coppia con Pinamonti e ancora in gol in questo precampionato.